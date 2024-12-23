Иванова Александра Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Александра Феодоровна

Иванова Александра Феодоровна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванова Александра Феодоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
714-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.05.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
01.05.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Русанова Пелагия Ивановна
Отец - Русанов Иоанн Трифонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Русанова Анна Федоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Аксанов Георгий Иларионович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Александра Феодоровна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.