Богатырёв Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатырёв Александр Николаевич

Богатырёв Александр Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Богатырёв Александр Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
712-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.04.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
21.04.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Вергизова Агапия Матвеевна
Отец - Вергизов Матвей Наумович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Анисия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Богатырёв Александр Николаевич, мещанин (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Дария Никитична, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.