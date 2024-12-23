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Иванов Тимофей Кононович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванов Тимофей Кононович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
706-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.04.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
08.04.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Иванов Василий Ильич
Отец - Иванов Илья Кононович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Иванова Васса Никитична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванов Тимофей Кононович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Филиппова Елена Алексеевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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