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Фролов Иаков Митрофанович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фролов Иаков Митрофанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
702-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.03.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
31.03.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Фролов Георгий Сергеевич
Отец - Фролов Сергий Митрофанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Фролова Стефанида Георгиевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Белова наталия Васильевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Фролов Иаков Митрофанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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