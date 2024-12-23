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Сергеева Параскева Гавриловна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сергеева Параскева Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
700-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.03.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
23.03.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Васильева Мария Филимоновна
Отец - Васильев Филимон Стефанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васильева Акилина Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Егоров Иоанн Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеева Параскева Гавриловна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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