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Васильева Мария Филимоновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васильева Мария Филимоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
700-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.03.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
23.03.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Васильева Мария Филимоновна
Отец - Васильев Филимон Стефанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васильева Акилина Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Егоров Иоанн Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеева Параскева Гавриловна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
22.03.1911 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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