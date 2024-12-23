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Овчинников Иван Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Иван Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
699-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.03.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
20.03.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Горбунов Иаков Федосеевич
Отец - Горбунов Феодосий Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Мария Васильевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Пелагия Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Овчинников Иван Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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