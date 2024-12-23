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Кирсанова Олимпиада Касьяновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кирсанова Олимпиада Касьяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
698-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.03.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.03.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Алексей
Мать - Кирсанова Олимпиада Касьяновна, крестьянская жена (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Ефрем Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараева Елизавета Стефановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: под именем Алексей пометка "незаконнорожденный"
Примечание / Дополнительно
под именем Алексей пометка "незаконнорожденный"
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