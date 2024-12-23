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Вергизова Пелагея Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Пелагея Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
695-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.03.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.03.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Семёнов Григорий Михайлович
Отец - Семёнов Михаил Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Семёнова Елена Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов (Рожнов) Иоанн Мефодьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Пелагея Васильевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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