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Резаева Гликерия Александровна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Резаева Гликерия Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
692-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.02.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
22.02.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Резаева Анастасия Алексеевна
Отец - Резаев Алексей Власович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Резаева Гликерия Александровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Спиридонов Иоанн Порфирьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Титова Фекла Васильевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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