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Чиндяев Илия Иосифович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чиндяев Илия Иосифович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
691-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.02.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
17.02.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Чиндяева Анастасия Захаровна
Отец - Чиндяев Захарий Леонтьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Чиндяева Евдокия Филипповна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Олимпиада Иларионовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяев Илия Иосифович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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