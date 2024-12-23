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Горбунов Василий Карпович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунов Василий Карпович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
689-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.02.1911
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
12.02.1911
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Горбунова Мария Васильевна
Отец - Горбунов Василий Карпович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Любовь Анисимовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Наумова Параскева Карповна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяев Феодор Ионович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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