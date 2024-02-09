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Овчинников

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников
Тип записи
о браке
Номер записи
09-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.02.1919
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
гражданин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
08.02.1919
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Ляховский Анатолий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.1, д.2226
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Булгаков Михаил Емельянович, гражданин (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евфимова Анастасия Николаевна, гражданка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Овчинников, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бурцев Трофим, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Спиридонов Василий, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Овчинников Александр, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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