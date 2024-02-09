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Овчинников Даниил Емельянов

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Даниил Емельянов
Тип записи
о браке
Номер записи
07-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.02.1919
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
гражданин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
06.02.1919
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Ляховский Анатолий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.1, д.2226
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Чиндяев Феодор Максимович, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Толстова Ольга Леонтьевна, гражданка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Чиндяев Никифор Фокиевич, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чиндяев Григорий, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Овчинников Даниил Емельянов, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Толстов Семен Леонтьевич, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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