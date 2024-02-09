Манина Анастасия Борисовна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Манина Анастасия Борисовна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 05-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 03.02.1919
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- гражданка
- Нас. Пункт приписки
- с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 03.02.1919
- Возраст (лет)
- 24
- Возраст (месяцев)
- 1
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Ляховский Анатолий
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.1, д.2226
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Димитриев (Тарасов) Тимофей Кириллович, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Манина Анастасия Борисовна, гражданка (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Тарасов/Димитриев Георгий Георгиевич, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сараев Поликарп, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Манин Илья, гражданин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лотарев Яков, гражданин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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