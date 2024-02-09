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Овчинников Гай Михайлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Гай Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
02-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.01.1919
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
гражданин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
18.01.1919
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Ляховский Анатолий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.1, д.2226
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Крицин Василий Архипович, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Бугрова Дарья Авдеевна, гражданка (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Овчинников Гай Михайлович, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сараев Василий Н., гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Курочкин Иван Авдеевич, гражданин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Курочкин Стефан, гражданин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: И жених и невеста, вдовы по первому браку
Примечание / Дополнительно
И жених и невеста, вдовы по первому браку
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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