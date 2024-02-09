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Иванов Николай Родионович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванов Николай Родионович
Тип записи
о браке
Номер записи
01-б
Роль персоны
Жених
Дата события
18.01.1919
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
гражданин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
18.01.1919
Возраст (лет)
22
Возраст (месяцев)
5
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Ляховский Анатолий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.1, д.2226
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Иванов Николай Родионович, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Крикунова Татьяна Дмитриевна, гражданка (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Фролов Сергей Дмитриевич, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михайлов Григорий, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Крикунов Стефан Дмитриевич, гражданин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Чиндяев Павел, гражданин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Комментарий наборщика
Возраст невест не видно, т.к. есть сгиб и данных на скане не видно

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