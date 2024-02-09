Шубин Петр Иванович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Шубин Петр Иванович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 437-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 23.11.1914
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Уренская Копышевка, Языково-Теньковская вол., Симбирский у., Симбирская губ.
- Дата крещения
- 25.11.1914
- Священнослужители
- священник Георгиевский Димитрий , псаломщик-дьякон Леонов Василий, псаломщик-дьякон Леонов Василий
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.320
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Иванов Петр Тимофеевич
Отец - Иванов Тимофей Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Иванова Мария Григорьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кшнякина Дарья Емелиановна, крестьянская жена (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Шубин Петр Иванович, крестьянин (д. Уренская Копышевка, Языково-Теньковская вол., Симбирский у., Симбирская губ.)
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