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Старухина Евдокия Никитична

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Старухина Евдокия Никитична
Тип записи
о рождении
Номер записи
431-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.10.1914
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
31.10.1914
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик-дьякон Леонов Василий, псаломщик-дьякон Леонов Василий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Старухина Анна Николаевна
Отец - Старухин Николай Авдеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Старухина Евдокия Никитична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунов Николай Гурьянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Дубровина Агапия Григорьевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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