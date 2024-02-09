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Горбунов Василий Михайлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунов Василий Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
411-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.08.1914
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
29.08.1914
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик-дьякон Леонов Василий, псаломщик-дьякон Леонов Василий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Семенов Александр Сергеевич
Отец - Семенов Сергий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Семенова Наталья Михайловна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунов Василий Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Семенова Евдокия Васильевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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