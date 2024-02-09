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Павлов Георгий Петрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Павлов Георгий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
407-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.08.1914
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
26.08.1914
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик-дьякон Леонов Василий, псаломщик-дьякон Леонов Василий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Павлов Александр Георгиевич
Отец - Павлов Георгий Петрович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Павлова Екатерина Степановна (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Валуцких Анна Степановна, крестьянская девица (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Полянин Иван Агеевич, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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