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Мария

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Мария
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
388-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.06.1914
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Дата крещения
08.06.1914
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик-дьякон Леонов Василий, псаломщик-дьякон Леонов Василий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Мария
Мать - Титова Фекла Васильевна, крестьянская вдова
Воспр. - Михайлова Ксения Филипповна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Семенов Сергий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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