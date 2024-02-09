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Наумова Гликерия Лаврентьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Наумова Гликерия Лаврентьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
379-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.05.1914
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
18.05.1914
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик-дьякон Леонов Василий, псаломщик-дьякон Леонов Василий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Сараев Михаил Яковлевич
Отец - Сараев Иаков Анисимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Анисья Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Наумова Гликерия Лаврентьевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяев Иосиф Евфимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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