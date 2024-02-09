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Никифорова Гликерия Михайловна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Никифорова Гликерия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
377-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.05.1914
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
01.05.1914
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик-дьякон Леонов Василий, псаломщик-дьякон Леонов Василий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Никифорова Пелагия Кузьминична
Отец - Никифоров Косма Семенович, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Никифорова Гликерия Михайловна (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванов Семен Фокеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Малания Михайловна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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