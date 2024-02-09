Аксанов Николай Егорович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Аксанов Николай Егорович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 375-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.04.1914
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 27.04.1914
- Священнослужители
- священник Георгиевский Димитрий , псаломщик-дьякон Леонов Василий, псаломщик-дьякон Леонов Василий
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.320
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Аксанов Василий Григорьевич
Отец - Аксанов Григорий Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Аксанова Марфа Никаноровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Аксанов Николай Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Аксанова Степанида Михайловна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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