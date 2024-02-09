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Аксанов Василий Григорьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Аксанов Василий Григорьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
375-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.04.1914
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
27.04.1914
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик-дьякон Леонов Василий, псаломщик-дьякон Леонов Василий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Аксанов Василий Григорьевич
Отец - Аксанов Григорий Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Аксанова Марфа Никаноровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Аксанов Николай Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Аксанова Степанида Михайловна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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