Михайлов Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Василий Филиппович

Михайлов Василий Филиппович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Михайлов Василий Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер записи
371-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.04.1914
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
14.04.1914
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик-дьякон Леонов Василий, псаломщик-дьякон Леонов Василий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.320
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Михайлов Василий Васильевич
Отец - Михайлов Василий Филиппович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Михайлова Олимпиада Семеновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузнецов Кузьма Феодорович, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Ксения Филипповна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close