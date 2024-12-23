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Поначева Парасковья Егорова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Поначева Парасковья Егорова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
49-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.01.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь девка удельного крестьянина
Нас. пункт приписки
д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата брака
28.01.1826
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 8об
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Тит Пахомов, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Поначева Парасковья Егорова, дочь девка удельного крестьянина (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Поначев Егор, удельный крестьянин (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Никитин, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Плотников Гаврила, поезжанин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Назар Никитин, поезжанин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дьяков Фадей, поручитель
Примечание: поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
Примечание / Дополнительно
поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
Комментарий наборщика
в метрике: «оной же деревни», полагаю, Айлино
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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