Поначева Парасковья Егорова
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Поначева Парасковья Егорова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 49-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 28.01.1826
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Статус персоны
- дочь девка удельного крестьянина
- Нас. пункт приписки
- д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.
- Дата брака
- 28.01.1826
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 8об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 22
Жених - Тит Пахомов, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Поначева Парасковья Егорова, дочь девка удельного крестьянина (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Поначев Егор, удельный крестьянин (д. Сарты, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Никитин, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Плотников Гаврила, поезжанин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Назар Никитин, поезжанин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дьяков Фадей, поручитель
Примечание: поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
- Примечание / Дополнительно
- поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
- Комментарий наборщика
- в метрике: «оной же деревни», полагаю, Айлино
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- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной
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