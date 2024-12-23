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Феодот Ермолаев

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Феодот Ермолаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
48-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
29.01.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
поручитель
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
29.01.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 8
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Симеон Савастьянов, сын крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Домна, дочь девка крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Цепилин Давыд, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Скорынин Иван, поручитель (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №3 - Феодот Ермолаев, поручитель (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
Примечание / Дополнительно
поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
Комментарий наборщика
данных об отце невесты нет
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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