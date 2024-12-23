Митусов Иван
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Митусов Иван
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 26-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 07.1825
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Дата брака
- 07.1825
- Священнослужители
- священник Протасов Иоанн, дьякон Лепяцкий Андрей Павлов
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 12об
- Полная запись МК
- Счёт браков: 26
Жених - Носкин Филимон, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Кирилова, дочь девица крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Некрасов Иван, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Подосенов Иван
Свидетель жениха №3 - Митусов Иван
Примечание: поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
- Примечание / Дополнительно
- поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
- Комментарий наборщика
- день венчания не написан; отца невесты нет
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- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной
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