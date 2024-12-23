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Подосенов Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Подосенов Иван
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
26-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата брака
07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Лепяцкий Андрей Павлов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 12об
Полная запись МК
Счёт браков: 26
Жених - Носкин Филимон, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Кирилова, дочь девица крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Некрасов Иван, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Подосенов Иван
Свидетель жениха №3 - Митусов Иван
Примечание: поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
Примечание / Дополнительно
поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
Комментарий наборщика
день венчания не написан; отца невесты нет
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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