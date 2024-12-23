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Некрасов Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Некрасов Иван
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
26-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.1825
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата брака
07.1825
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Лепяцкий Андрей Павлов
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.862, лист: 12об
Полная запись МК
Счёт браков: 26
Жених - Носкин Филимон, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Кирилова, дочь девица крестьянина (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Некрасов Иван, крестьянин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Свидетель жениха №2 - Подосенов Иван
Свидетель жениха №3 - Митусов Иван
Примечание: поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
Примечание / Дополнительно
поручители и поезжане по жениху и невесте не разделены; поручитель №1 назван тысяцким
Комментарий наборщика
день венчания не написан; отца невесты нет
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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