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Галактион Савастьянов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Галактион Савастьянов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
597-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.02.1828
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
25.02.1828
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Протопопов Лев
Архивный код
ОГАЧО, ф.И-33, оп.4, д.110, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Авдотья Галактионова
Отец - Галактион Савастьянов (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Седухина Татиана Яковлева, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Седухин Яков
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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