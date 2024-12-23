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Турсунов Василий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Турсунов Василий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
566-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.01.1828
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
надзиратель
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
19.01.1828
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Протопопов Лев
Архивный код
ОГАЧО, ф.И-33, оп.4, д.110, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Сесюнин Григорий Гаврилин
Отец - Сесюнин Гаврила (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Сесюнина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Турсунов Василий, надзиратель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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