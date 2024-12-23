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Шестаков Сергей Кириллов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шестаков Сергей Кириллов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
545-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1828
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сын
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
05.01.1828
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Протопопов Лев
Архивный код
ОГАЧО, ф.И-33, оп.4, д.110, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Скочков Василий Васильев
Отец - Скочков Василий (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Скочкова (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Шестаков Сергей Кириллов, сын (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Шестаков Кирилл (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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