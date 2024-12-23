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Солодникова Мелания

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Солодникова Мелания
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
543-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.01.1828
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата крещения
04.01.1828
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Протопопов Лев
Архивный код
ОГАЧО, ф.И-33, оп.4, д.110, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Крохина Татиана Иванова
Отец - Крохин Иван (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Крохина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Солодникова Мелания, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Солодеников Сергей
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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