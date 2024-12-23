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Комлева Феврония Васильева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Комлева Феврония Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
539-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.01.1828
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь
Нас. пункт приписки
рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.
Дата крещения
02.01.1828
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Протопопов Лев
Архивный код
ОГАЧО, ф.И-33, оп.4, д.110, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Зайцова Татиана Прокопиева
Отец - Зайцов Прокопий (рудник Рудник Катаевского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Мать - Зайцова (рудник Рудник Катаевского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Комлева Феврония Васильева, дочь (рудник Рудник Симского завода, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Комлев Василий (завод Симский, Уфимский у., Оренбургская губ.)
Примечание: в метрике: «Катавъ Ивановского Завода живущие для копания руды казарме вербуланской":«Симскаго завода живущие на той же казарме Василия… дочь...»
Примечание / Дополнительно
в метрике: «Катавъ Ивановского Завода живущие для копания руды казарме вербуланской":«Симскаго завода живущие на той же казарме Василия… дочь...»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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