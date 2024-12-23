Егор Прокопьев
Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
- ФИО
- Егор Прокопьев
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 537-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 02.01.1828
- Приход
- Свято-Троицкая ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Саткинский
- Нас. пункт приписки
- завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата крещения
- 02.01.1828
- Священнослужители
- священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Протопопов Лев
- Архивный код
- ОГАЧО, ф.И-33, оп.4, д.110, лист: 1об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Татиана Егорова
Отец - Егор Прокопьев (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Лукерья, жена мастерового (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Козма, мастеровой
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- Индексация данных проведена Татьяной Неволиной
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