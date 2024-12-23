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Татиана Егорова

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Татиана Егорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
537-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.01.1828
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
02.01.1828
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Протопопов Лев
Архивный код
ОГАЧО, ф.И-33, оп.4, д.110, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Татиана Егорова
Отец - Егор Прокопьев (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Лукерья, жена мастерового (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Козма, мастеровой
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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