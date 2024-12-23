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Кобелькова Феврония Еремеева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Кобелькова Феврония Еремеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
534-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1828
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
дочь
Дата крещения
01.01.1828
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Протопопов Лев
Архивный код
ОГАЧО, ф.И-33, оп.4, д.110, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Пучькова Татиана Никитина
Отец - Пучьков Никита (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Пучькова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Кобелькова Феврония Еремеева, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Кобельков Еремей
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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