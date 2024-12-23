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Снигирев Иван

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Снигирев Иван
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
533-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1828
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
01.01.1828
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Протопопов Лев
Архивный код
ОГАЧО, ф.И-33, оп.4, д.110, лист: 1об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Снигирев Василий Павлов
Отец - Снигирев Павел (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Снигирева (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Снигирев Иван
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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