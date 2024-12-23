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Петр Фролов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Петр Фролов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
531-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
20.12.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
20.12.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 262 жен
Урожд. - Анастасия Григорьева
Отец - Григорий Евдокимов (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Пелагея, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Петр Фролов
Комментарий наборщика
по итогу 1826 года «руку приложили священник Иоанн Протасов, диякон Андрей Липяцкий(?), дьячек Иван Соболев , пономарь Николай Комаров»
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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