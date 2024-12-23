Бояршинов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБояршинов Василий

Бояршинов Василий

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Бояршинов Василий
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
527-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
18.12.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
18.12.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 258 жен
Урожд. - Комова Анастасия Прокопиева
Отец - Комов Прокопий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Комова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Бояршинова Лукерья Васильева, дочь
Упомянутый в записи - отец воспреемника №1, Бояршинов Василий
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.