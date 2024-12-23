Базанов Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазанов Евдоким

Базанов Евдоким

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Базанов Евдоким
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
517-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
09.12.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мастеровой
Дата крещения
10.12.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 248 жен
Урожд. - Еретнова Анастасия Симеонова
Отец - Еретнов Симеон (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Еретнова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Базанова Дарья, жена мастерового
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Базанов Евдоким, мастеровой
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.