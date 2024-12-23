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Елистрат Петров

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Елистрат Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
511-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Дата крещения
02.12.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 242 муж
Урожд. - Пучьков Афанасий Аверьянов
Отец - Пучьков Аверьян (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Пучькова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Елистрат Петров
Комментарий наборщика
в метрике: Еверьян
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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