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Горохов Николай Иудин

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Горохов Николай Иудин
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
510-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.11.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
29.11.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 241 муж
Урожд. - Горохов Николай Иудин
Отец - Горохов Иуда (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Горохова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Уткин Димитрий
Комментарий наборщика
в метрике: Горохович
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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