Шумкова Александра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумкова Александра Григорьева

Шумкова Александра Григорьева

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Шумкова Александра Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
503-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.11.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
сестра его
Дата крещения
23.11.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 234 жен
Урожд. - Шумкова Екатерина Иванова
Отец - Шумков Иван Григорьев, помощник (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Шумкова (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Шумкова Александра Григорьева, сестра его
Упомянутый в записи - брат воспреемника №1, Шумков Иван Григорьев, помощник
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.