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Костромин Феодор

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Костромин Феодор
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
502-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.11.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
служитель
Нас. пункт приписки
завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
22.11.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 233 жен
Урожд. - Костромина Екатерина Феодорова
Отец - Костромин Феодор, служитель (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Костромина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Кураева Евфимия, жена Пермского купца (г. Пермь, Пермский у., Пермская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Кураев Василий, Пермский купец (г. Пермь, Пермский у., Пермская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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