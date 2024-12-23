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Иван Ларионов

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Иван Ларионов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
498-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.11.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
мордвин
Нас. пункт приписки
д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
21.11.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 229 жен
Урожд. - Екатерина Иванова
Отец - Иван Ларионов, мордвин (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Чижов Василий (д. Айлино, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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