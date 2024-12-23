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Рыжих Парасковья

Из справочника
Метрические книги Саткинского завода (сейчас - Сатка, Челябинская область) за 1793-1828 годы
ФИО
Рыжих Парасковья
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
495-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.11.1826
Приход
Свято-Троицкая ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Саткинский
Статус персоны
жена
Дата крещения
19.11.1826
Священнослужители
священник Протасов Иоанн, дьякон Липятский Андрей, дьячок Соболев Иван
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.173, оп.11, д.905, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 226 жен
Урожд. - Крохина Екатерина Леонтиева
Отец - Крохин Леонтий (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Крохина (завод Саткинский, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Рыжих Парасковья, жена
Упомянутый в записи - муж воспреемника №1, Рыжих Гаврила
Комментарий наборщика
в метрике: Гаврила Рыжаго
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Неволиной

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